Exposition : EPSO Photo & Text’Orens « Minimaliste » – Du 2 février au 8 mars Altigone, 2 février 2022, Saint-Orens-de-Gameville.

Exposition : EPSO Photo & Text’Orens « Minimaliste » – Du 2 février au 8 mars

du mercredi 2 février au mardi 8 mars à Altigone

Plusieurs activités sont proposées au sein de l’association : apprentissage des notions théoriques indispensables, des différents réglages à faire pour réussir ses photos, analyses d’images, studios avec modèles, studios objets, ateliers spécifiques. EPSO photo c’est également : – participer à des concours, notamment les concours de la Fédération Photographique de France, des challenges internes, des marathons photos… – faire des sorties photos, aller voir des expos, proposer des expos… – l’échange, le partage, l’amitié et l’amour des photos ! Des photos, accompagnées de textes qui font rebondir les photos… pas de simples légendes mais un imaginaire autour des yeux du photographe, de son imaginaire à lui. Le croisement photos-textes est un régal pour les associations EPSO et TEXT’ORENS, qui propose chaque année une exposition sur un thème différent. Pour cette saison 2021-2022, l’exposition a pour thème « Minimaliste ». Minimaliste, économie de sujet, de moyens, qui va à l’épure, révélant l’essentiel. Le plus simple et le plus exigeant ! Les photos seront illustrées par des textes ou poèmes magnifiquement écrits par les membres de l’atelier d’écriture TEXT’ORENS. Ici, seuls comptent l’envie et le plaisir d’écrire, partagés dans des moments de convivialité. Aucun besoin d’expérience, chacun découvre des trésors enfouis dans de courtes créations spontanées, impulsées par des contraintes variées et ludiques. TEXT’ORENS propose tous types d’écriture dans ses ateliers. Un écrivain anime régulièrement des séances. Le groupe s’associe volontiers à d’autres structures pour écrire et lire des textes.

Sur inscription

EPSO Photographie rassemble des passionnés de photographie, amateurs débutants ou confirmés, dans un esprit convivial et amical

Altigone 1Bis Place Jean Bellières, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne



