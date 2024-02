Exposition Epopée et The Red Swan Kaysersberg Vignoble, mercredi 27 mars 2024.

Exposition Epopée et The Red Swan Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Pascale Gisclard alias Epopée et The Red Swan exposent leurs magnifiques créations textiles, vêtements et objets de décoration en textiles anciens.

Nous sommes deux artisanes du Grand Est, travaillant avec des textiles anciens pour créer des pièces uniques.

The Red Swan avec des coussins, plaids, abat jours et objets de décoration.

Epopée avec des vêtements pour homme et femme en pièces uniques.

100% fabrication française, venez rencontrer les deux créatrices et échangez sur leurs passions et savoir-faire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 10:00:00

fin : 2024-04-01 19:00:00

39 Rue du Général de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est info@kaysersberg-vignoble.fr

