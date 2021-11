Delme Delme Delme, Moselle EXPOSITION ÉPIPHANIE CORPORELLE D’UNE BRUMEUSE MATINÉE D’HIVER Delme Delme Catégories d’évènement: Delme

Delme Moselle Delme ÉPIPHANIE CORPORELLE D’UNE BRUMEUSE MATINÉE D’HIVER

SOMI HAN – ALIX HUET – ROMAIN VADALA

Du Vendredi 5 Novembre au Dimanche 12 Décembre 2021

Outil de valorisation des dynamiques régionales en matière de création contemporaine, la vitrine de la Gue(ho)st House accueille régulièrement des projets de structures partenaires (La Conserverie, Modulab, Le Vent des Forêts,le CIAV de Meisenthal, La Factorine, le Musée de l’Image-Epinal etc). Afin de mettre en lumière et de soutenir la création émergeante du territoire, le centre d’art contemporain – la synagogue de Delme a invité trois jeunes artistes diplômés de l’École Supérieure d’Art de Lorraine de Metz à présenter leur travail dans la vitrine de la Gue(ho)st House à Delme. Exposition du 5 novembre au 12 décembre 2021 à la Gue(ho)st House de Delme, du mercredi au vendredi de 14h à 18h et le dimanche de 11h à 18h. info@cac-synagoguedelme.org +33 3 87 01 35 61 http://www.cac-synagoguedelme.org/ CAC Delme

