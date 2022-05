Exposition Epinglés par Ella et Pitr Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Catégories d’évènement: Dordogne

Exposition Epinglés par Ella et Pitr Sarlat-la-Canéda, 14 mai 2022, Sarlat-la-Canéda. Exposition Epinglés par Ella et Pitr Chapelle des Pénitents blancs 2 rue Jean-Jacques Rousseau Sarlat-la-Canéda

2022-05-14 14:00:00 – 2022-06-25 Chapelle des Pénitents blancs 2 rue Jean-Jacques Rousseau

Sarlat-la-Canéda Dordogne Sarlat-la-Canéda Les éplingés

« Quelques petits témoins épinglés.

Nos héros, nos errants, des sauvages, des fous, des sages, nos papas et nos mamans, ceux qui voudraient tout sauver, ceux qu’on voudrait assassiner, des qui passaient par hasard,

d’autres plus insistants, quelques sacs plastiques au passage, ça aussi, tiens,

parlons-en, encore et de travers.

Jusqu’à ce que tout le monde disparaisse…

Que restera-t-il à la fin du grand banquet sur la plage abandonnée ? »

Ella & Pitr Vernissage le 14 Mai Les éplingés

Ella & Pitr Vernissage le 14 Mai Service Patrimoine

Chapelle des Pénitents blancs 2 rue Jean-Jacques Rousseau Sarlat-la-Canéda

dernière mise à jour : 2022-05-09 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

