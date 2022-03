Exposition éphémère sur la terre des dinosaures Lamastre Lamastre Catégories d’évènement: Ardèche

2022-04-02 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 18:00:00

Lamastre Ardêche Lamastre EUR 8 8 Exposition pédagogique ludique et créatif pour toute la famille.

Plongez vous dans le métier de paléontologue avec un atelier d’exploration.

Tout cela dans le but d’obtenir son diplôme ! accueil@paysdelamastre.fr +33 4 75 06 48 99 Lamastre

