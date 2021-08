Fleuriel Historial du paysan soldat Allier, Fleuriel Exposition éphémère “le chemin de fer dans la Grande Guerre” Historial du paysan soldat Fleuriel Catégories d’évènement: Allier

Fleuriel

Exposition éphémère "le chemin de fer dans la Grande Guerre" Historial du paysan soldat, 18 septembre 2021, Fleuriel.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Historial du paysan soldat

Mobilisation, permissions, cantines de la gare, sabotage, camouflage, transport de troupes et de munitions, ligne Decauville, stratégie… Autant de mots et expressions qui se rapportent aux problématiques liées aux chemins de fer pendant la Grande Guerre. Redécouvrez l’ensemble de ces enjeux au cours d’une exposition éphémère proposée par l’Historial du paysan soldat de Fleuriel, à l’occasion de ces 38e Journées européennes du patrimoine. Prenons le train du souvenir, à l’Historial du paysan soldat de Fleuriel, pour découvrir les enjeux fondamentaux liés au transport ferroviaire au cours de la Première Guerre mondiale. Historial du paysan soldat 1, route du Vallon 03140 Fleuriel Fleuriel Allier

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Historial du paysan soldat Adresse 1, route du Vallon 03140 Fleuriel Ville Fleuriel