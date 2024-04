EXPOSITION ÉPHÉMÈRE FAUNE SAUVAGE Nestploria / Grottes de Gargas Aventignan, vendredi 1 mars 2024.

EXPOSITION ÉPHÉMÈRE FAUNE SAUVAGE Nestploria / Grottes de Gargas Aventignan Hautes-Pyrénées

Du 1er mars au 31 mai 2024 à Nestploria, la communauté de communes Neste Barousse accueille les photographies animalières du photographe animalier Cyril Navarro (Association Focus Nature)

Le photographe profite des couleurs hivernales ou des dernières lueurs du crépuscule pour immortaliser la petite et grande faune à l’aide de clairs obscurs, des jeux d’ombres et de flous.

Du majestueux cerf de nos forêts en passant par les renards, hérons, loutres jusqu’aux insectes plus discrets, chaque photographie est un régal pour les yeux et magnifie l’animal.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-05-31

Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie gargas.nestploria@nestploria.fr

