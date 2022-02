Exposition éphémère d’art postal Galerie TOPIC Saint-Raphaël Catégories d’évènement: Saint-Raphaël

Les participants choisiront un ou plusieurs mots parmi les dix proposés et s’en inspireront pour une oeuvre d’art postal : une enveloppe du format de leur choix à envoyer au siège des Editions Néapolis avant le 12 mars. Toutes les enveloppes reçues seront exposées lors d’un événement éphémère, une exposition d’une journée à la Galerie TOPIC à Saint-Raphaël (Var) avec un vernissage à 18h30 le samedi 19 mars en présence des Editions Néapolis et de l’équipe de la Galerie TOPIC. Les enveloppes seront également présentées sur le site internet des Editions Néapolis ainsi que sur les réseaux sociaux. [[https://galerietopic.wordpress.com/](https://galerietopic.wordpress.com/)](https://galerietopic.wordpress.com/)

Entrée libre

