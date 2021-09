Brest auberge de jeunesse de Brest Brest, Finistère Exposition “Entr’ouvert” auberge de jeunesse de Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre à auberge de jeunesse de Brest

« Seuils, portes, portails sont des objets d’étude fascinants en ce qu’ils matérialisent et problématisent notre rapport à l’autre ». C’est précisément dans le moment de l’entre-baillement, ou de l’entre-ouvert que le travail du photographe Jean-Jacques Banide nous plonge. Après plusieurs travaux notamment de portraits ou sur le paysage, le photographe quimpérois mêle dans son travail sur les portails un regard topologique, psychologique, anthropologique voire ethnographique. L’exposition « Entr’ouvert » réalisée par le CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) du Finistère à partir du travail du photographe Jean-Jacques Banide nous fait entrer dans le monde fascinant, beau et parfois décalé des portails et autres seuils d’entrée ! L’occasion de mesurer l’impact de ces modestes constructions dans notre environnement…. L’exposition « Entr’ouvert » est à découvrir à l’auberge de jeunesse, du 15 octobre au 15 décembre.

Entrée libre, aux heures d’ouverture de l’auberge de jeunesse

