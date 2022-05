Exposition – entrez dans le game Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Catégories d’évènement: Jura

Moirans-en-Montagne Jura Moirans-en-Montagne Espaces immersifs, bornes d’arcades, consoles de jeux, rétrograming, animations, Live Twitch, etc… bientôt plus d’infos sur le programme à venir ! info@musee-du-jouet.com +33 3 84 42 38 64 https://www.musee-du-jouet.com/index.htm Espaces immersifs, bornes d’arcades, consoles de jeux, rétrograming, animations, Live Twitch, etc… bientôt plus d’infos sur le programme à venir ! Musée du Jouet 5, rue du Murgin Moirans-en-Montagne

