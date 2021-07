Elne Terra dels avis Elne, Pyrénées-Orientales Exposition « Entrez, c’est tout vert… » Terra dels avis Elne Catégories d’évènement: Elne

La collection de Terra dels avis. Visite libre ou commentée de 150 ans d’outils paysans dans une région nourricière, aujourd’hui en grande partie tournée vers l’agroécologie et le bio. La collection n’est pas présentée et mise en scène comme dans un musée mais ordonnée dans plusieurs réserves à découvrir; outils « dans leur jus » avec toute la patine et l’humanité dont ils sont porteurs. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- Découverte des anciens outils, objets et matériel agricoles du Roussillon, de la gourde au tombereau et de la romaine à l’U23. Terra dels avis 13 boulevard Voltaire, 66200 Elne Elne Pyrénées-Orientales

