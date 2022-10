Exposition « Entrer en matière » de Julie Hascoët – Résidence Terres et Territoires 2021 à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Loir-et-Cher Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher 2.5 EUR Exposition « Entrer en matière » de Julie Hascoët – Résidence Terres et Territoires 2021 à Thoré-la-Rochette. C’est une exploration visuelle qui donne à voir, de façon non-exhaustive, un ensemble d’espace souterrains : anciennes carrières, habitats troglodytiques abandonnés, caves… une expédition poétique dans les artères du territoire et un travail d’enquête qui ne livre pas tous ses secrets. Serpentant entre la rivière et le fleuve, entre Loir et Loire, entre tuffeau vendômois et calcaire de Beauce, ce travail est le résultat d’une résidence d’un mois menée à l’automne 2021 entre deux structures et deux départements : Zone i à Thoré-la-Rochette dans le Loir-et-Cher, et Valimage à Tavers dans le Loiret. Pour ce deuxième opus de la résidence photographique Terre & Territoires, Julie Hascoët propose une forme hybride – entre le carnet de notes, l’étude de terrain et la recherche en bibliothèque. info@zone-i.org +33 2 54 72 96 73 https://www.zone-i.org/ Julie Hascoët / www.experiments.fr

