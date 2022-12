Exposition » entre voir » Agapé Hub, 6 janvier 2023, Paris.

Du vendredi 06 janvier 2023 au lundi 23 janvier 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

. gratuit

Le traitement de l’image en noir et blanc, plus que de traiter la notion d’intemporalité et d’aboutir à une certaine efficacité en vue d’une codification, permet de transformer et déstabiliser notre compréhension, en retirant les indices qu’offre une gamme chromatique large.

Les 3 artistes photographes, Pierre Bérisset, Anna Marchlewska et Yoann Yvonnet, nous donnent l’opportunité de passer outre les apparences pour nous maintenir dans une ambiguïté entre abstraction et figuration. A travers un flou de mouvement, un brouillard atmosphérique ou une indétermination de la forme, le véritable sujet nous échappe. L’identification lointaine d’un sujet dépassant l’image conduit à un jugement réorienté et une valorisation de l’invisible, de l’immatériel.

Agapé Hub 50 rue Meslay 75003 Paris

Contact : https://agapehub.fr https://www.facebook.com/AgapeHubParis https://www.facebook.com/AgapeHubParis https://www.instagram.com/agape_hub_paris

©agapehub Exposition Entre Voir