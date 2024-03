Exposition « Entre profondeur et légèreté » Atelier-galerie L’Antre du Chêne Fresnay-sur-Sarthe, vendredi 5 avril 2024.

Exposition « Entre profondeur et légèreté » Atelier-galerie L’Antre du Chêne Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Découvrez l’exposition d’Estelle Dupen et Edwige Lesiourd à l’Atelier-galerie L’Antre du Chêne.

Du vendredi 5 avril au dimanche 5 mai 2024, rendez-vous à l’Atelier-galerie L’Antre du Chêne pour découvrir l’exposition « Entre profondeur et légèreté » d’Estelle Dupen (modelage céramique) et Edwige Lesiourd (photographie).

Duo artistique photographie et céramique. Les petits êtres de la nature (Ondines et Nymphées), modelages en grès émaillé de Estelle Dupen prennent vie en étant installés dans la nature (sous bois, ruisseau, mare et étang) pour être photographiés. Cette exposition vous raconte leurs secrets et la rencontre de ces deux univers artistiques complices.

Ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. .

Début : 2024-04-05

fin : 2024-05-05

Atelier-galerie L’Antre du Chêne 3 Rue Ambroise de Loré

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire edwigelesiourdphotographe@gmail.com

