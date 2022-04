EXPOSITION “ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE” Juigné-sur-Sarthe Juigné-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Juigné-sur-Sarthe

Juigné-sur-Sarthe Sarthe Juigné-sur-Sarthe Artiste plasticienne normande à l’inspiration sans cesse renouvelée par la proximité de la mer, professeur aux Beaux-Arts de Bayeux, elle expose une quarantaine d’œuvres sur une période de dix ans de création.

Figurative, abstraites, à l’acrylique, à l’huile, en collage ou gravées « à la manière noire », souvent à partir de photographies, toutes ont en commun le principe de la série et d’être fortement ouvertes à l’inconscient.

