Exposition : « Entre les montagnes et la pampa», Antonio Gerbase Coin du Centre Meinier Catégorie d’évènement: Meinier

Exposition : « Entre les montagnes et la pampa», Antonio Gerbase Coin du Centre, 24 mars 2022, Meinier. Exposition : « Entre les montagnes et la pampa», Antonio Gerbase

du jeudi 24 mars au dimanche 3 avril à Coin du Centre

Galerie Le Coin du Centre – Route de Gy 41, 1252 Meinier ——————————————————– ### Vernissage : jeudi 24 mars dès 18h00 _Période d’exposition :_ jeudi 24 mars au dimanche 3 avril 2022 _Jours et heures de l’exposition :_ mardi, mercredi et vendredi 17h-20h, jeudi 16h-20h, samedi 10h-13h & 14h-18h, dimanche 10h-16h.

Entrée libre

Vernissage exposition Coin du Centre Route de Gy 41, 1252 Meinier Meinier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T16:00:00 2022-03-24T20:00:00;2022-03-25T17:00:00 2022-03-25T20:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T13:00:00;2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T16:00:00;2022-03-29T17:00:00 2022-03-29T20:00:00;2022-03-30T17:00:00 2022-03-30T20:00:00;2022-03-31T16:00:00 2022-03-31T20:00:00;2022-04-01T17:00:00 2022-04-01T20:00:00;2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T13:00:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Meinier Autres Lieu Coin du Centre Adresse Route de Gy 41, 1252 Meinier Ville Meinier lieuville Coin du Centre Meinier

Coin du Centre Meinier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meinier/

Exposition : « Entre les montagnes et la pampa», Antonio Gerbase Coin du Centre 2022-03-24 was last modified: by Exposition : « Entre les montagnes et la pampa», Antonio Gerbase Coin du Centre Coin du Centre 24 mars 2022 Coin du Centre Meinier Meinier

Meinier