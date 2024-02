EXPOSITION ENTRE LES LIGNES MO.CO. PANACÉE Montpellier, samedi 2 mars 2024.

EXPOSITION ENTRE LES LIGNES MO.CO. PANACÉE Montpellier Hérault

Ne manquez pas la nouvelle exposition « Entre les lignes » au MO.CO. Panacée et au MO.CO. du 02 mars au 19 mai 2024 !

Après une saison consacrée à la peinture figurative française, MO.CO. Montpellier Contemporain explore les liens immenses entre art et littérature, entre les artistes des mots et ceux des formes, dans une exposition transversale qui se déploie dans ses deux centres d’art, le MO.CO. et le MO.CO. Panacée.

Cinq auteurs et autrices ont été invités à concevoir un projet particulier, pour révéler leur lien avec la création contemporaine. Chacun investit librement l’un des espaces et propose sa propre exposition, autorisant ainsi un parcours varié et un kaléidoscope de propositions singulières et subjectives.

►Au MO.CO. Panacée, Jakuta Alikavazovic pense l’exposition comme un sentiment, celui d’un temps cristallisé entre passé et futur, entre souvenir et pressentiment, entre ruine et renaissance. De son côté, Jean-Baptiste Del Amo poursuit une recherche inaugurée par un texte pour la scène. Il explore les corps et un lieu bien particulier qui leur est attaché l’institut médico-légal.

Horaires habituels du mercredi au dimanche de 11h à 18h (octobre-mai) .

14 Rue de l’École de Pharmacie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

