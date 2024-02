EXPOSITION ENTRE LES LIGNES MO.CO. Montpellier, samedi 2 mars 2024.

Ne manquez pas la prochaine exposition du MO.CO. et du MO.CO. Panacée « ENTRE LES LIGNES » du 02 mars au 19 mai 2024 !

►Après une saison consacrée à la peinture figurative française, MO.CO. Montpellier Contemporain explore les liens immenses entre art et littérature, entre les artistes des mots et ceux des formes, dans une exposition transversale qui se déploie dans ses deux centres d’art, le MO.CO. et le MO.CO. Panacée.

Cinq auteurs et autrices ont été invités à concevoir un projet particulier, pour révéler leur lien avec la création contemporaine. Chacun investit librement l’un des espaces et propose sa propre exposition, autorisant ainsi un parcours varié et un kaléidoscope de propositions singulières et subjectives.

►Au MO.CO., les liens entre art et littérature sont mis en évidence par Daniel Rondeau sous la forme d’un hommage à Eduardo Arroyo. Ce peintre espagnol décédé récemment n’aura eu de cesse dans sa pratique, peintures et sculptures, de rendre hommage aux hommes et femmes de lettres.

Depuis longtemps, Maryline Desbiolles accompagne les artistes, comme son recueil de textes Écrits pour voir en témoigne. Elle propose de poser son regard sur des œuvres qui lui sont familières, avec lesquelles elle ne cesse de tracer son chemin en se concentrant sur la notion de lieu .

Le décloisonnement des pratiques artistiques autorise une porosité qui permet à certains auteurs et artistes de collaborer pour une création commune. Christine Angot se joint aujourd’hui à l’architecte Patrick Bouchain pour une pièce intitulée Dressing. EUR.

