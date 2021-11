Bressuire Bressuire 79300, Bressuire Exposition “Entre irréel et au-delà” Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: 79300

Exposition “Entre irréel et au-delà” Bressuire, 6 novembre 2021, Bressuire. Exposition “Entre irréel et au-delà” Place de l’hôtel de ville Galerie des Arcades Bressuire

2021-11-06 – 2021-11-07 Place de l’hôtel de ville Galerie des Arcades

Exposition "Entre irréel et au-delà" de Fabienne RIBEYROLLES, peintre et de Bernard SALMON, céramiste à la Galerie des Arcades.

