Exposition « Entre deux » par l’artiste Mr POST Impasse du Colombier Aubagne Bouches-du-Rhône

Entre Graph et art contemporain, difficile de situer Mr POST. Pourquoi devrions-nous choisir ?

A cela le titre de l’exposition Entre deux y répond.

MR Post se situe bien entre une histoire, un passé riche d’enseignement, inspirant et une expression picturale récente, correspondant aux premières années du graffiti, sauvage, à la verticale avec bombes et pochoirs. De cette période il conserve la création de formes qui tantôt pleines, tantôt vides, se superposent pour nous emmener au-delà du premier plan mural habituel. Les techniques, médiums et outils varient aussi, empruntés à une tradition des beaux-arts précédente. Naissent alors des séries qui sont travaillées tour à tour régulièrement. Multiplier les expressions c’est aussi chercher le renouveau. Comme autant de moyen de communiquer. Avec ses formes tour à tour éléments supports, calligraphie ou symboles cachés, Mr Post nous transmet son langage coloré, détouré, gravé, tout en superposition. A nous d’y trouver en filigrane les traits d’union de cet entre-deux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-05-04 18:00:00

Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

