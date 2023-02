Exposition entre crues et sècheresses, 8 février 2023, Villé .

Exposition entre crues et sècheresses

21 place du Marché Villé Bas-Rhin

2023-02-08 – 2023-02-08

Villé

Bas-Rhin

Durant le semestre d’hiver 2022-23, les étudiants de l’ENSAS (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg) se sont mobilisés sur la question de l’eau dans le territoire de la Vallée de Villé, un territoire qui doit aujourd’hui s’adapter à un nouveau régime climatique. Ce régime est marqué par des précipitations plus concentrées qui menacent de saturer les réseaux et de provoquer inondations et rejets d’eaux usées dans le milieu naturel, et par des canicules plus longues et plus intenses, synonymes de sécheresses dommageables pour la nature, les cultures et les habitants.

Comment adapter paysages et cadres de vie pour mieux gérer ces « coups d’eau » et ces « coups de chaud » ? C’est la question qui a été posée par la Communauté de Communes à 18 étudiants de l’ENSAS, encadrés par deux paysagistes-urbanistes et un hydrologue.

Le rendu de leur travail est présenté sous forme d’une exposition visible à la mairie de Villé.

