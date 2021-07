Alençon Cour carrée de la Dentelle d'Alençon Alençon, Orne Exposition « Entre ciel et Terre » Cour carrée de la Dentelle d’Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Orne

Exposition « Entre ciel et Terre » Cour carrée de la Dentelle d’Alençon, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Alençon. Exposition « Entre ciel et Terre »

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Cour carrée de la Dentelle d’Alençon

« Qui n’a jamais rêvé d’être un oiseau ? De se mouvoir dans cet espace infini ? D’être libre ? La photographie, déjà symbole de liberté, prend une dimension nouvelle avec juste un peu de hauteur. Ces drôles de petites machines volantes que sont les drones, nous permettent de découvrir d’autres points de vues, une autre vision du monde qui nous entoure. Les lumières rasantes nous magnifient la nature, les arbres ne sont plus les mêmes, nos villes nous dévoilent leur géométrie, elles nous aspirent parfois, la mer nous révèlent ses couleurs insoupçonnées. Venez découvrir cet autre monde lors de l’exposition des JEP où j’aurai le plaisir de vous faire découvrir quelques images d’ici et d’ailleurs et d’évoluer en altitude avec vous l’espace d’un instant le dimanche après-midi. » Pascal Biomez Photographies de Pascal Biomez. Il vous invite à prendre de la hauteur en découvrant des photographies de paysages normands vus du ciel. Cour carrée de la Dentelle d’Alençon Cour carrée, 61000 Alençon Alençon Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

