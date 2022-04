Exposition : “Entr’Aperçus” Gouaux Gouaux Catégories d’évènement: Gouaux

Hautes-Pyrénées

Exposition : “Entr’Aperçus” Gouaux, 28 juillet 2022, Gouaux. Exposition : “Entr’Aperçus” Mairie GOUAUX Gouaux

2022-07-28 17:00:00 17:00:00 – 2022-08-12 19:00:00 19:00:00 Mairie GOUAUX

Gouaux Hautes-Pyrénées Gouaux De la miniature au grand format, Monique Vasseur présente ses œuvres, peintures, aquarelles, ou

stylo bille sur papier, toile… C’est une plongée dans la nature dans ce qu’elle a de touffu et

d’inextricable. On y trouve des bosquets, des branches entremêlées, du ciel par morceau, la lumière

fractionnée. L’exposition est une promenade où le regard fouille, saute d’un détail à l’autre et

+33 6 21 24 36 20

