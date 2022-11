Exposition – Entailles et morsures Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

2022-12-03 – 2022-12-21

Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Marc Bouygard, artiste plasticien graveur, va exposer des gravures à l’atelier Les Empreintes. Une exposition hors séries « Entailles et morsures ». Cette exposition est visible du mardi au samedi. Marc Bouygard, artiste plasticien graveur, va exposer des gravures à l’atelier Les Empreintes. Une exposition hors séries « Entailles et morsures ». Cette exposition est visible du mardi au samedi. +33 7 82 86 30 73 Marc Bouygard ©marc bouygard

