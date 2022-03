-EXPOSITION- Ensemble / Collection du Frac Champagne-Ardenne Centre Culturel,Centre de Créations pour l’Enfance Tinqueux Catégories d’évènement: Marne

du mercredi 16 mars au mercredi 18 mai

**Ensemble – Collection du Frac Champagne-Ardenne** Du 16 au 21 mai, tous les mercredis de 10h à 12h puis de, 14h à 18h Visite libre et gratuite (sauf fermeture deuxième semaines des vacances scolaire) L’exposition présente une sélection d’oeuvres de la collection du Frac Champagne-Ardenne, choisies conjointement par les services des publics des deux institutions autour de la thématique de “Ensemble” pour être confiée au regard des enfants.

Une exposition avec plusieurs œuvres ayant un seul point en commun, le thème “ensemble” pour les grands et les petits. Centre Culturel,Centre de Créations pour l’Enfance 8 rue du Général Kleber, 51430 Tinqueux Tinqueux Marne

