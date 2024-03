Exposition « Enfantillages » Galerie Gothique / Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché Aix-en-Provence, lundi 15 avril 2024.

Exposition « Enfantillages » Galerie Gothique / Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Antonin Louchard est depuis plus de 30 ans une star du monde de l’édition jeunesse. Pour le Festival, l’artiste se penche sur une palette inédite de son talent la peinture.

Antonin n’oublie pas d’où il vient et imagine des créations tournées vers les jouets de l’enfance Des figurines, des soldats de plomb, des jouets en plastiques, des poupons, autant de jouets glanés ici ou là et patinés par le passage du temps…



Enfantillages se révèle être un condensé de l’œuvre d’Antonin De ses abstractions des années 90, dans l’esprit de l’action painting de Sam Francis et Jackson Pollock, en passant par la silhouette héroïne du livre Je suis, qui fonctionne comme le filtre du souvenir entre lui et ses petites figurines devenues modèles. Des peintures aux couleurs assourdies et harmonieuses qui font vibrer la matière avec une volonté évidente de ne pas faire du beau pour du beau, mais de rendre beau ces jouets abimés par le temps. Enfantillages s’adresse aux adultes qui ont quitté l’enfance sans l’oublier, mais il y a fort à parier que les enfants vont aimer déambuler dans ces images de jouets qui les invitent à imaginer une histoire pour chacun d’eux.



Apéro Rencontre Samedi 13 avril 11h30.



Nuits Européenne des Musées Samedi 18 mai 19h à Minuit. .

Début : 2024-04-15

fin : 2024-05-19

Galerie Gothique / Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 Place Des Martyrs de la Résistance

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur infos@bd-aix.com

