Exposition – « ENEZ » par Emma Galantini
6 Ruelle Saint-Sébastien L'Artère Quimperlé

2022-12-28 11:00:00 – 2023-02-28 19:00:00

Finistère « ENEZ » signifie Île(s) en breton.

Cette série aborde le thème de la relation à l’Autre, de ses premières tentatives d’amarrages, conforté par l’imaginaire que l’on prête aux enfants.

Inspiré par le principe d’îles et d’archipel, Emma Galantini a souhaité, à travers ses images, refléter l’espace qui l’entourait.

On y retrouve l’élément de l’eau, élément symbolique du territoire, auquel elle appartient et où elle a grandi.

Parcours mental et visuel, cette série cherche à montrer un monde où vit l’imaginaire de notre enfant intérieur, créé pour mieux s’appréhender soi même ainsi que le monde qui nous entoure. Cette exposition sera à découvrir au premier étage dans les ateliers.

Un vernissage de l’exposition en présence de l’artiste sera organisé le 28/12 à partir de 19h. larteredequimperle@gmail.com +33 6 85 92 08 10 L’Artère 6 Ruelle Saint-Sébastien Quimperlé

