Exposition – Énergies marines renouvelables Salle des Fêtes Batz sur mer, dimanche 21 avril 2024.

Exposition – Énergies marines renouvelables SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 AVRIL EXPOSITION « Energies marines renouvelables » Samedi de 10h à 18h et dimanche 10h à 12h | Salle des Fêtes Cette exposition pédagogique grand public est mise… 21 et 22 avril Salle des Fêtes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-22T10:00:00+02:00 – 2024-04-22T12:00:00+02:00

SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 AVRIL

EXPOSITION

« Energies marines renouvelables » Samedi de 10h à 18h et dimanche 10h à 12h | Salle des Fêtes

Cette exposition pédagogique grand public est mise à disposition par la Fondation OPEN-C. Venez découvrir au travers de dix panneaux explicatifs où en est la recherche sur les Energies Marines Renouvelables, les différentes technologies dans l’éolien offshore, la récupération de l’énergie des vagues et celle des courants.

>> Entrée libre.

Salle des Fêtes 9 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 92 36 »}, {« type »: « email », « value »: « office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/exposition-energies-marines-renouvelables-expoenergiesmarines.html »}]

EXPOSITION NATURE