Exposition Énergies, Judith Hopf frac île-de-france, le plateau Paris

Exposition Énergies, Judith Hopf frac île-de-france, le plateau, 22 septembre 2022, Paris. Du jeudi 22 septembre 2022 au dimanche 11 décembre 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

. gratuit Visite commentée tous les dimanches à 16h

Le Plateau s’associe à Bétonsalon pour accueillir une exposition en deux volets de Judith Hopf. Depuis les années 2000, l’artiste allemande réalise des sculptures et des films alimentés par des réflexions sur les relations que les êtres humains entretiennent avec la technologie. Pour cette première exposition monographique, Judith Hopf réunit des œuvres existantes et des productions inédites. Son titre, Énergies, désigne ce qui alimente chacun de nos appareils électriques au quotidien, envisagé selon un point de vue autant technique que philosophique. frac île-de-france, le plateau 22 rue des Alouettes 75019 Paris Contact : https://www.fraciledefrance.com/judith-hopf-energies/ 01 76 21 13 41 plateau@fraciledefrance.com https://www.facebook.com/fraciledefrance https://www.facebook.com/fraciledefrance

© Judith Hopf / Adagp, Paris, 2022 Photo: Andrea Rossetti Courtesy Judith Hopf and kaufmann repetto Milan / New York Judith Hopf, Phone User 2, 2021 (détail)

