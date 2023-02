Exposition “Energie” by Aurélie Berthomieu BAGNERES-DE-BIGORRE, 1 mars 2023, Bagnères-de-Bigorre .

Exposition “Energie” by Aurélie Berthomieu

3 Allée Tournefort BAGNERES-DE-BIGORRE Office de tourisme Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrenees BAGNERES-DE-BIGORRE 3 Allée Tournefort

2023-03-01 09:00:00 – 2023-03-30 12:00:00

BAGNERES-DE-BIGORRE 3 Allée Tournefort

Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrenees

L‘exposition photographique « Energie » est un émerveillement devant le pouvoir de l’eau et son énergie, la source majeure de toute forme de vie.

A l’état solide, à l’état liquide ou à l’état gazeux, l’énergie de l’eau agit et conditionne la présence des êtres vivants sur la planète.

Dans les Hautes-Pyrénées, des forêts sauvages et atypiques abritent une biodiversité riche et dense qui offrent une multitude d’espèces aquatiques et végétales. Les cascades de différentes tailles se déversent en cours d’eau qui ruissellent entre les rochers et les racines de multiples variétés d’arbres, et de plantes sauvages. Les tapis de mousse d’un vert éclatant sont omniprésents offrant des textures douces et délicates.

Cette énergie insoupçonnée de l’eau sur la nature nous offre des ambiances magiques et mystérieuses, qui nous plonge dans des lieux où le temps n’a pas de prise. En fermant les yeux, l’on peut écouter le clapotis de l’eau, sentir la multitude des odeurs végétales, ressentir la fraicheur de l’humidité, toucher la douceur de la nature.

Ouvrez vos sens et plongez dans ce voyage énergétique en pleine nature.

+33 5 62 95 50 71

BAGNERES-DE-BIGORRE 3 Allée Tournefort Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2023-02-10 par