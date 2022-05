Exposition : Encres par Olivier Scouflaire

2022-08-25 10:00:00 – 2022-08-30 12:30:00 Olivier Scouflaire est un artiste s'exprimant à travers l'encre de chine. Ses paysages sont souvent marins, il peint également des monuments, des villes, toujours avec son trait unique. Il est le gagnant de la journée des peintres de l'édition 2021, il finit premier haut la main avec le tableau de Villers-sur-Mer au dessus de ce texte, tableau qui sera présent lors de son exposition. Il fait partie d'une association de peintres, ce sera pour lui sa première exposition en tant qu'artiste solo dans un lieu culturel.

