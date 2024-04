Exposition encres et huiles Saint-Valery-sur-Somme, samedi 18 mai 2024.

Exposition encres et huiles Saint-Valery-sur-Somme Somme

Les toiles d’Isabelle reflètent un univers tout en nuance de vies et de vibrations où le mouvement doit jaillir et faire sens d’un trait simple et épuré. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 11:00:00

fin : 2024-05-24 17:00:00

Rue de la Porte de Nevers

Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

L’événement Exposition encres et huiles Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2024-04-04 par SIM Hauts-de-France OT DE LA BAIE DE SOMME