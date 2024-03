Exposition « Encres et céramiques dialoguent » Ervy-le-Châtel, vendredi 5 avril 2024.

Exposition « Encres et céramiques dialoguent » Ervy-le-Châtel Aube

Du 5 au 19 avril ERVY LE CHATEL Exposition « Encres et céramiques dialoguent », de Claudette Marchand et Virginie Marin-Leportier, au 1er étage de la Halle Circulaire. Horaires mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 14h à 18h, le vendredi de 10h à 13h. L’une est peintre, l’autre céramiste, toutes deux recherchent le geste qui équilibre spontanéité et épure. La Halle circulaire sert d’écrin pour une conversation entre leurs deux univers, où la délicatesse du trait répond à la transparence de la porcelaine, et où les nuances de l’encre interpellent l’enfumage et le tressaillage des surfaces du raku. Les deux artistes proposent au visiteur une flânerie graphique et poétique. Contact virginie.marinleportier@gmail.com Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-19

Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est virginie.marinleportier@gmail.com

L’événement Exposition « Encres et céramiques dialoguent » Ervy-le-Châtel a été mis à jour le 2024-03-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance