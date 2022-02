Exposition « Encres et Calligraphies » d’Isabelle Baticle dans l’espace culturel du Bleuet. Banon Banon Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Exposition « Encres et Calligraphies » d'Isabelle Baticle dans l'espace culturel du Bleuet. place Saint Just Librairie Le Bleuet Banon

2022-03-01 10:00:00 – 2022-04-30 19:00:00

Exposition « Encres et Calligraphies » d'Isabelle Baticle dans l'espace culturel du Bleuet ; elle a étudié auprès des Maîtres calligraphes, graveurs de sceaux et peintres de l'Académie des Beaux-Arts de Chine, à Hangzhou (province du Zhejiang). lebleuetbanon@orange.fr +33 4 92 73 25 85 http://www.lebleuet.fr/

