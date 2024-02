Exposition Encres de Gryverns Anne Gaël Vautrin Place de la République Le Palais-sur-Vienne, mardi 6 février 2024.

Exposition Encres de Gryverns Anne Gaël Vautrin Place de la République Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Horaires d’ouverture

– Mardi 14 h 18 h 30

– Mercredi et vendredi 10 h 12 h / 14 h -18 h 30

– Samedi 10 h 12 h / 14 h 16 h 30

L’artiste Anne Gaël Vautrin réunit 30 dessins originaux dans l’exposition Encres de Gryverns à voir à l’Espace Culturel Jean Ferrat. Des dessins réalisés dans le cadre du défi artistique #inktober2022 relayé sur les réseaux sociaux. Celui-ci consiste à réaliser un dessin à l’encre par jour durant le mois d’octobre tout en répondant à une thématique prédéfinie. Un exercice réalisé en noir et blanc dans lequel la dessinatrice met régulièrement en avant des créatures qui lui sont chères les Gryverns, des

créatures étranges et fascinantes, résultant de l’amour d’un Griffon et d’une Wyvern.

Son univers fantastique est à découvrir jusqu’au samedi 2 mars !

Entrée gratuite

Renseignement par téléphone au 05 55 04 34 16. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06

fin : 2024-03-02

Place de la République Espace Culturel Jean Ferrat

Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Exposition Encres de Gryverns Anne Gaël Vautrin Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2024-02-12 par OT Limoges Métropole