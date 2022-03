EXPOSITION ENCRE ET ACRYLIQUES DE CLAUDE JACQUESSON ET POÈMES DE BÉATRICE PAILLER La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

Vosges

EXPOSITION ENCRE ET ACRYLIQUES DE CLAUDE JACQUESSON ET POÈMES DE BÉATRICE PAILLER La Bresse, 1 avril 2022, La Bresse. EXPOSITION ENCRE ET ACRYLIQUES DE CLAUDE JACQUESSON ET POÈMES DE BÉATRICE PAILLER Maison de La Bresse 7A rue de la Clairie La Bresse

2022-04-01 10:30:00 – 2022-05-08 12:30:00 Maison de La Bresse 7A rue de la Clairie

La Bresse Vosges Au départ il y a deux artistes qui chacune de leur côté travaille sur l’eau, source de vie. Puis le recueil « Goûte l’eau » de l’une trouve les illustrations de l’autre… Ainsi la sensibilité poétique et le regard artistique offre au lecteur une expérience pluri sensorielle, entre mots et images. Ce voyage au bord de l’eau imaginé dans ce recueil se prolonge dans l’exposition, où les deux artistes donnent à voir et à ressentir, par le sensible de leurs deux langages, l’universel de l’eau, sa vitalité, tant dans ses mouvements et interactions que dans ses aspects oniriques et symboliques.

Découvrez dans cette exposition, un réel sublimé où, l’opposition entre l’encre: matière noire, et l’eau: matière miroir, se révèle inouïe. Où la couleur des acryliques qui s’invite équilibre l’ensemble. Où le travail sur la langue, matière sonore du poème, exprime l’intime de l’eau. Maison de La Bresse 7A rue de la Clairie La Bresse

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: La Bresse, Vosges Autres Lieu La Bresse Adresse Maison de La Bresse 7A rue de la Clairie Ville La Bresse lieuville Maison de La Bresse 7A rue de la Clairie La Bresse Departement Vosges

La Bresse La Bresse Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bresse/

EXPOSITION ENCRE ET ACRYLIQUES DE CLAUDE JACQUESSON ET POÈMES DE BÉATRICE PAILLER La Bresse 2022-04-01 was last modified: by EXPOSITION ENCRE ET ACRYLIQUES DE CLAUDE JACQUESSON ET POÈMES DE BÉATRICE PAILLER La Bresse La Bresse 1 avril 2022 La Bresse Vosges

La Bresse Vosges