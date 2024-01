Exposition ENCRE à la Galerie IESA Galerie IESA Paris, 12 janvier 2024, Paris.

Du vendredi 12 janvier 2024 au mardi 16 janvier 2024 :

.Tout public. gratuit

L’encre est un mouvement qui peut être serein ou plein de force. Comment se construit le lien entre l’encre et la nature dans des contextes culturels différents pour former le symbole d‘un langage sans limite et intemporel ?

Qu‘est-ce que la calligraphie ? Qu’est-ce que la peinture ?

Les artistes utilisent l‘encre pour illustrer la relation entre la nature et l’art, formant un symbole intemporel et sans frontière de l‘expression linguistique.

» l’encre « . La peinture à l’encre et la calligraphie poursuivent toutes deux le concept artistique de « transmettre des sentiments avec du sens ».

L’encre et le lavis peuvent être transformés en diverses formes, et les artistes ont utilisé l’encre et le lavis pour exprimer la relation entre la nature et l’art, formant un symbole linguistique d’expression intemporel et sans frontières.

Cette exposition vise à présenter au public des œuvres à l’encre de styles et de techniques différents, afin de mieux faire connaître et comprendre l’art de l’encre. Il constitue également une plateforme d’échange artistique entre la Chine et la France.

Cette exposition réunit des artistes chinois et français.

Comment les artistes utilisent-ils l’encre pour former un langage d’expression dans des contextes culturels différents ?

Association Esthétique de l’Est : Créée en janvier 2022 à Bordeaux et située désormais à Paris, Esthétique de l’Est est une association à but non lucratif qui se conforme à la Loi d’Associations de 1901.L’association collabore depuis longtemps avec de nombreux artistes chinois et français dans le but de promouvoir les échanges artistiques et culturels entre l’Orient et l’Occident. Les membres principaux de notre équipe sont actifs dans les domaines de la musique, de l’audiovisuel, du design, de la peinture, de la danse et de l’art contemporain. En explorant la culture traditionnelle de l’Orient, nous espérons trouver de nouvelles idées qui correspondent à l’esthétique de l’art contemporain, tout en apportant à tous une nouvelle expérience culturelle.

Galerie IESA 1, cité griset 75011 Paris

Contact : http://assoede.e-monsite.com/ esthetique_est@yahoo.com https://www.facebook.com/asso.esthetique.est https://www.facebook.com/asso.esthetique.est

Asso EDE