Exposition « En voiture s’il vous plaît » Archives départementales du Pas-de-Calais, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Dainville.

Exposition « En voiture s’il vous plaît »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales du Pas-de-Calais

Exposition réalisée par le Département du Pas-de-Calais, en collaboration avec le Rail Club Médiolanais. Le chemin de fer apparaît à ses débuts comme un lien susceptible d’unir tous les hommes. Sa mise en service au milieu du XIXe siècle bouleverse les habitudes en matière de voyage et marque le passage vers un monde mobile et de plus en plus rapide. Les Archives départementales vous proposent de découvrir et de comprendre l’histoire du chemin de fer dans le Pas-de-Calais au travers d’une sélection de documents écrits ou figurés issus de leurs collections. En regard, le Rail Club Médiolanais vous fera découvrir sa pièce maitresse : la reproduction de la deuxième gare d’Arras avec sa verrière et la passerelle, le tout à l’échelle HO (1/87). Chef-d’œuvre d’architecture, mise en service en 1898, cette dernière est fortement endommagée durant la Première Guerre mondiale, mais reconstruite à l’identique entre 1919 et 1920. Bombardée durant la Seconde Guerre, elle est définitivement démolie en 1945.

Entrée libre

Découvrir et comprendre l’histoire du chemin de fer dans le Pas-de-Calais

Archives départementales du Pas-de-Calais 1 rue du 19 mars 1962 – 62000 Dainville Dainville Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00