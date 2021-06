Lurs Galerie Pigments Alpes-de-Haute-Provence, Lurs Exposition « En traversant la nuit » Galerie Pigments Lurs Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Lurs

Exposition « En traversant la nuit » Galerie Pigments, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Lurs. Exposition « En traversant la nuit »

du lundi 12 juillet au dimanche 25 juillet à Galerie Pigments

**Du 12 Juillet 2021 au 25 Juillet 2021 à Lurs , salle des Pénitents** Commissaire d’exposition : Jacques Jaubert ( Galerie Pigments) . **Vernissage le 15 Juillet à partir de 18h avec Lecture performance à 19 h (Juliette Penblanc – Texte / Jean baptiste Degorces – Musique)** . Ouverture de 10h à 12h et de 15h à 18h

Entrée libre

Aquarelles et court métrage vidéo – Hugues Breton Galerie Pigments Montée Du Théâtre : 04700 Lurs Lurs Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T10:00:00 2021-07-12T12:00:00;2021-07-12T15:00:00 2021-07-12T18:00:00;2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T12:00:00;2021-07-13T15:00:00 2021-07-13T18:00:00;2021-07-14T10:00:00 2021-07-14T12:00:00;2021-07-14T15:00:00 2021-07-14T18:00:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T12:00:00;2021-07-15T15:00:00 2021-07-15T18:00:00;2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T12:00:00;2021-07-16T15:00:00 2021-07-16T18:00:00;2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T12:00:00;2021-07-17T15:00:00 2021-07-17T18:00:00;2021-07-18T10:00:00 2021-07-18T12:00:00;2021-07-18T15:00:00 2021-07-18T18:00:00;2021-07-19T10:30:00 2021-07-19T12:00:00;2021-07-19T15:00:00 2021-07-19T18:00:00;2021-07-20T10:30:00 2021-07-20T12:00:00;2021-07-20T15:00:00 2021-07-20T18:00:00;2021-07-21T10:30:00 2021-07-21T12:00:00;2021-07-21T15:00:00 2021-07-21T18:00:00;2021-07-22T10:30:00 2021-07-22T12:00:00;2021-07-22T15:00:00 2021-07-22T18:00:00;2021-07-23T10:30:00 2021-07-23T12:00:00;2021-07-23T15:00:00 2021-07-23T18:00:00;2021-07-24T10:30:00 2021-07-24T12:00:00;2021-07-24T15:00:00 2021-07-24T18:00:00;2021-07-25T10:30:00 2021-07-25T12:00:00;2021-07-25T15:00:00 2021-07-25T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Lurs Étiquettes évènement : Autres Lieu Galerie Pigments Adresse Montée Du Théâtre : 04700 Lurs Ville Lurs lieuville Galerie Pigments Lurs