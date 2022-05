Exposition: En route pour l’ Irlande Bressuire, 28 mai 2022, Bressuire.

Exposition: En route pour l’ Irlande Château 5 Rue du Château Bressuire

2022-05-28 – 2022-05-29 Château 5 Rue du Château

Bressuire Deux-Sèvres

EUR Dans le cadre des Highland Games, l’ association Bressuire-Irlande, vous accueille au château de Bressuire pour une Exposition sur l’Irlande. Vous pourrez découvrir, des photos, des vidéos, des instruments de musique et autres objets typiquement irlandais, mais aussi une présentation générale de l’Irlande, avec zoom sur le centenaire des événements qui ont mené à l’Indépendance. Le jumelage Bressuire- Leixlip, vous informera sur ces différentes activités, et vous apprécierez les costumes et chapeaux irlandais confectionnés par les élèves de la section Techniques et Métiers du Spectacle du Lycée St Joseph.

+33 6 74 02 84 15

marie-claire-giraud

Château 5 Rue du Château Bressuire

dernière mise à jour : 2022-05-12 par