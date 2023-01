Exposition En route avec Louis de Funès Mulhouse Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin EUR Le Musée National de l’Automobile met à l’honneur les voitures emblématiques des films de Louis de Funès. Il vous invite à découvrir et à redécouvrir les véhicules phares de scènes devenues mythiques grâce au génie de ce légendaire acteur.

Vous pourrez y voir des modèles de voitures vues dans les films, des affiches, des photos de tournage ou encore des accessoires de films des années 60 et 70. Admirez, entre autres, la 2CV du film « Le Corniaud », la Citroën DS qui a été mise en avant dans « Les Aventures de Rabbi Jacob », « Hibernatus » ou encore « Fantômas se déchaîne » avec sa version volante sans oublier la Citröen Mehari de la série des Gendarmes ! +33 3 89 33 23 23 Mulhouse

