Exposition en résidence « Ways of Seeing » – Du 27 février au 16 mars Odyssud Blagnac, mardi 27 février 2024.

Exposition en résidence « Ways of Seeing » – Du 27 février au 16 mars Deux mois de recherche et de travail à Odyssud pour des étudiants et jeunes diplômés de l’isdaT. 27 février – 16 mars Odyssud Renseignements

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T14:00:00+01:00 – 2024-02-27T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

L’atelier Ways of Seeing, mené par Christine Sibran et Éléonore False à l’isdaT propose une réflexion autour des images et de la photographie dans la pratique artistique des étudiant·es, à différents stades de leur processus de création. Odyssud invite l’isdaT à montrer une sélection de leur approche de l’image, qui se loge parfois à l’intérieur d’autres pratiques comme celles de la peinture, de la performance et de la sculpture. Il s’agit pour elles·eux d’une première expérience d’exposition dans un contexte professionnel et public. Cette expérience est co-construite avec les professeures et accompagnée par le service exposition en terme de médiation, de scénographie et de régie, ce en collaboration avec l’équipe du collectif Cartel.

C’est également une résidence de création pour les deux artistes Aria Maillot et Raphaël Reich, récemment diplômé·es de l’isdaT. Bénéficiant d’un atelier au sein d’Odyssud, Aria et Raphaël présenteront des productions réalisées lors de ce temps de résidence, dont une œuvre commune.

Aria Maillot met en place un dialogue entre œuvres autonomes et œuvres nécessitant d’être nourries et dont l’artiste prendra soin tout au long de l’exposition.Les visiteurs pourront revenir et construire de nouvelles narrations en regardant ses œuvres évoluer.

Raphaël Reich poursuit ses recherches sur le milieu agricole dont il est issu pour en faire émerger un corpus d’œuvres plastiques et sonores. S’efforçant d’apporter un témoignage onirique et nostalgique d’un monde rural en crise, il construit le fantasme d’une campagne qui s’efface.

Participant·es : Axelle Aldon, Maïlys Cluzet, Miriam Craddock, Luna Deharo-Berlinzani, Baptiste Denizot, Claire Fantozzi, Louca Francisco, Océane Grangeret, Alan Le Guillou, Xinran Li, Antoine Pascal-Bonhoure, Elisa Renard, Margaux Sahut, étudiant·es en 4e et 5e année art Aria Maillot, Raphaël Reich, artistes en résidence, diplômé·es DNSEP art 2023.

VERNISSAGE

Mardi 27 février à 18h30

Au cours de la soirée plusieurs performances auront lieu.

Odyssud 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

