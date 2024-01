Exposition « En quête d’un Grand Peut-être » Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen, jeudi 18 janvier 2024.

Exposition « En quête d’un Grand Peut-être » Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen Calvados

Vendredi

Qu’est-ce que cette littérature riche, créative, protéiforme « pour ados » qui a déjà plus de trente ans ? En quoi est-ce une littérature de l’intensité ? Quels en sont les grands thèmes, les grands genres, les grands livres ? Qui l’écrit, la produit, la promeut, la transmet ?

C’est ce qu’explore cette exposition pensée par les auteurs et éditeurs, Tom et Nathan Lévêque, comme un prolongement du livre qu’ils ont consacré au sujet En quête d’un grand peut-être, guide de littérature ado (2020, éditions du Grand Peut-Être). L’exposition invite notamment à se pencher sur les cent titres de romans incontournables parus en France entre 2000 et 2019, sélectionnés par cent professionnels du livre. Autant de titres disponibles dans vos bibliothèques et particulièrement mis en valeur à cette occasion.

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 Quai François Mitterrand

Caen 14000 Calvados Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18

fin : 2024-03-17



