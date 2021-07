Val-d'Isère Maison de Val Savoie, Val-d'Isère Exposition « En quête d’identités » Maison de Val Val-d'Isère Catégories d’évènement: Savoie

Les Archives municipales de Val d’Isère s’ouvrent au public et partent à la recherche d’identités « oubliées » avec l’exposition En/quête d’identités. Échangez des regards avec nos ancêtres avalins. Partez à la rencontre des générations d’hier et contribuez à découvrir qui se cache derrière ces portraits tombés dans l’oubli. Des ateliers autour de l’autoportrait seront proposés aux familles. Pour plus d’informations : [kempinaire@valdisere.fr](mailto:kempinaire@valdisere.fr) 04 79 06 09 07

Les Archives municipales de Val d’Isère s’ouvrent au public et partent à la recherche d’identités « oubliées ». Maison de Val 73150 Val d’isère Val-d’Isère Savoie

