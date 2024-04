Exposition » En quête de marin » , d’Edgar Flauw Sémaphore Landéda, jeudi 18 avril 2024.

Soutenu par la commune de Landéda, Edgar Flauw débute au Sémaphore et au Pays des Abers un travail de recherche et de création autour du patrimoine maritime, destiné à être intégré à sa pratique artistique et produire ainsi un ensemble d’oeuvres (vidéo, ébénisterie, photographie, objets d’arts..) en lien avec l’aspect sociologique et anthropologique du littoral. Designer et artiste plasticien implanté à Coat Méal, Edgar Flauw est soutenu par la commune de Landéda ; il part à la rencontre des entreprises, habitants, gens de mer ou de terre ayant un lien fort au littoral et les invite à participer à son projet.

Cette première exposition au Sémaphore inaugure le cycle de rencontres et de recherches de l’artiste qui débute au Pays des Abers et s’étend sur plus d’un an, pour donner lieu à une exposition en avril 2025. Edgar Flauw sera présent les 20 et 26 avril pour des temps d’échanges et de rencontres. .

Début : 2024-04-18 14:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Sémaphore 180 Chemin de Bellevue

Landéda 29870 Finistère Bretagne semaphore@landeda.fr

