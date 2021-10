Bergerac Bergerac Bergerac, Dordogne Exposition en plein air: Notre-Dame de Bergerac Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Exposition en plein air: Notre-Dame de Bergerac Bergerac, 16 octobre 2021, Bergerac. Exposition en plein air: Notre-Dame de Bergerac 2021-10-16 – 2022-05-01 Place de Lattre de Tassigny Eglise Notre-Dame

Bergerac Dordogne A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture et du début des travaux observés sur l’église Notre-Dame, une exposition de plein air disposée autour de l’église retrace l’histoire de l’édifice. A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture et du début des travaux observés sur l’église Notre-Dame, une exposition de plein air disposée autour de l’église retrace l’histoire de l’édifice. A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture et du début des travaux observés sur l’église Notre-Dame, une exposition de plein air disposée autour de l’église retrace l’histoire de l’édifice. Musées de Bergerac dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Place de Lattre de Tassigny Eglise Notre-Dame Ville Bergerac lieuville 44.85349#0.48335