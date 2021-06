Caen Jardin des Plantes de Caen Caen, Calvados Exposition en plein air « Des chevaux et des femmes » Jardin des Plantes de Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Exposition en plein air « Des chevaux et des femmes » Jardin des Plantes de Caen, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Caen. Exposition en plein air « Des chevaux et des femmes »

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Jardin des Plantes de Caen

Le Conseil des Chevaux de Normandie, en partenariat avec Equi-ressources, ont invité l’artiste Camille Reynaud à poser son regard sur les relations qu’entretiennent les actrices de la filière équine normande avec leurs professions. À travers les photographies prises à cette occasion, nous vous invitons à découvrir ces femmes et les métiers qu’elles exercent auprès des chevaux. Ces savoir-faire de l’ombre participent à l’excellence et au rayonnement de la filière équine normande à l’international. Nous souhaitions leur rendre hommage à travers ces portraits mettant en lumière les femmes qui incarnent et transmettent ce patrimoine immatériel à forte identité régionale. Découvrez les métiers de la filière équine et les femmes qui les incarnent à travers cette expo photo. C’est l’occasion pour petits et grands de découvrir le monde du cheval dans un cadre verdoyant ! Jardin des Plantes de Caen Place Blot, 14000 Caen Caen Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T08:00:00 2021-09-17T20:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin des Plantes de Caen Adresse Place Blot, 14000 Caen Ville Caen lieuville Jardin des Plantes de Caen Caen