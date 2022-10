EXPOSITION EN PLEIN AIR COULEURS D’AMAZONIE DU PEINTRE PÉRUVIEN REMBER YAHUARCANI Herbignac Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

EXPOSITION EN PLEIN AIR COULEURS D'AMAZONIE DU PEINTRE PÉRUVIEN REMBER YAHUARCANI Herbignac, 8 octobre 2022

Loire-Atlantique Dans le cadre de la saison culturelle internationale « ¡SEL PÉROU! », proposée par Cap Atlantique sur l’ensemble du territoire, le château de Ranrouët accueillera « Couleurs d’Amazonie ». L’exposition en plein air présente des reproductions photographiques des peintures de Rember Yahuarcani, chef de file de l’art contemporain au Pérou, exposé dans les galeries et musées du monde entier. Fils du célèbre peintre traditionnel Santiago Yahuarcani, Rember naît à Pebas, petite ville sur le fleuve Amazone au Nord-Est du Pérou, en 1985. Issu du clan de la Grue Blanche du peuple Uitoto, il défend un « art onirique inspiré des paysages et mythes de la plus grande forêt du monde » et transmet la mémoire de son peuple car « avant d’être créé, le monde fut rêvé ». Dans son art « pictural » contemporain, Rember Yahuarcani souhaite transmettre cette vision du monde et faire subsister la mémoire de son peuple, dont il est un des derniers représentants. Ainsi, à travers ses œuvres, vous pourrez découvrir la culture d’un peuple amazonien, son histoire et ses croyances. « La peinture est devenue ce canal de communication alternatif pour préserver ces histoires », reconnaît le jeune artiste. Herbignac

