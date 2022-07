Exposition en plein air Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Exposition en plein air Beaussais-sur-Mer, 25 juillet 2022, Beaussais-sur-Mer. Exposition en plein air

Jardin de l’église de Trégon Beaussais-sur-Mer Côtes d’Armor

2022-07-25 – 2022-08-14 Beaussais-sur-Mer

Côtes d’Armor Découvrez l’histoire des digues de Ploubalay et des polders de Beaussais-sur-Mer à travers une exposition à mi-chemin entre sciences et patrimoine. Illustrée par la créatrice de bande dessinée Laetitia Rouxel et scénarisée par le conservatoire du littoral. Du lundi 25 juillet au dimanche 14 août 2022 – Jardin de l’église de Trégon Découvrez l’histoire des digues de Ploubalay et des polders de Beaussais-sur-Mer à travers une exposition à mi-chemin entre sciences et patrimoine. Illustrée par la créatrice de bande dessinée Laetitia Rouxel et scénarisée par le conservatoire du littoral. Du lundi 25 juillet au dimanche 14 août 2022 – Jardin de l’église de Trégon Beaussais-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Lieu Beaussais-sur-Mer Adresse Jardin de l’église de Trégon Beaussais-sur-Mer Côtes d'Armor Ville Beaussais-sur-Mer lieuville Beaussais-sur-Mer Departement Côtes d'Armor

Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaussais-sur-mer/

Exposition en plein air Beaussais-sur-Mer 2022-07-25 was last modified: by Exposition en plein air Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer 25 juillet 2022 Jardin de l’église de Trégon Beaussais-sur-Mer Côtes d'Armor

Beaussais-sur-Mer Côtes d'Armor