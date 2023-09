Exposition en plein air « Architecture contemporaine remarquable » Exposition en plein air « Architecture contemporaine remarquable » Évry, 13 octobre 2023, Évry.

Depuis 2020, quinze édifices d’Évry-Courcouronnes sont labellisés Architecture Contemporaine Remarquable. La Ville d’Évry-Courcouronnes, en partenariat avec la DRAC Île-de-France, l’association Mémoire et Avenir de la Ville Nouvelle, et l’association CAAPP (Centre Art Architecture Paysage Patrimoine), souhaite faire connaître à ses habitants et ses usagers ces édifices qui ont marqué l’histoire locale, ainsi que l’histoire de l’architecture. Évry-Courcouronnes, née de la fusion de deux communes de la ville nouvelle d’Évry, doit une grande partie de son histoire à l’urbanisation du XXème siècle. De nombreux architectes y ont réalisé des édifices innovants. C’est ce véritable laboratoire urbain que nous souhaitons vous faire (re)découvrir via une exposition en plein air Cours Blaise Pascal.

Cours Blaise Pascal 91000 Évry

2023-10-14T00:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

2023-10-15T00:00:00+02:00 – 2023-10-15T23:00:00+02:00

Ville d’Évry-Courcouronnes